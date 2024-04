Emmy Russ über ihre "Feinde": "Ich merke so etwas sofort"

Emmy Russ (24) geizt nur sehr ungern mit ihren Reizen ... © Screenshot/Instagram/emmyruss

Eine Frage, die vor allem ihre Community zu interessieren scheint.

Klar ist, dass die Wahl-Spanierin alles andere als gut auf Walentina Doronina (23, "Ex on the Beach") zu sprechen ist. Eine Tatsache, die offenbar auf Gegenseitigkeit beruht.



Zwar wollte sie auf die Frage eines Followers, wer ihr größter Feind ist, nicht direkt eingehen, verriet aber dafür: "Jeder, der mich nachmacht, wird zur Feindin. Ich merke so etwas sofort", so die 24-Jährige.

Außerdem zähle sie Menschen zu ihren Feinden, die Anzeichen geben, nicht hinter ihr zu stehen.

Dafür hatte das OnlyFans-Model auch gleich ein Beispiel parat: "Vor Kurzem habe ich eine Person, bei der ich dachte, sie wäre eine Person, die ich mag, dabei erwischt, wie sie einen negativen Beitrag gelikt hat über mich. Dementsprechend ist sie nun für mich x."

Da diskutiere sie gar nicht erst. Wer bei ihr kürzlich in Ungnade gefallen ist, verriet Emmy Russ ihren Followern allerdings nicht. Knallhart, aber vermutlich auch relativ gesund.

Ein Blatt nimmt Emmy Russ nicht vor den Mund. Weder auf Instagram noch im Reality-TV.