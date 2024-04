Emmy Russ wehrt sich gegen Vorwürfe von Walentina Doronina - und schießt zurück!

Die Reality-Sternchen Emmy Russ (24, r.) und Walentina Doronina (23) können sich nicht ausstehen. © Fotomontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/emmyruss

Nachdem Walentina im vergangenen Jahr beim Box-Event "Fame Fighting" angekündigt hatte, gegen Emmy in den Ring zu steigen, nahm diese die Herausforderung vor wenigen Tagen an. Doch jetzt ist klar: Der Kampf wird nicht stattfinden!

Der Grund dafür ist unklar. Die beiden Kontrahentinnen beschuldigen sich gegenseitig, für das Platzen des Boxkampfes verantwortlich zu sein. Als Sprachrohr nutzen die beiden Influencerinnen dabei - natürlich - Instagram.

Zunächst hatte Walentina erklärt, dass Emmy nicht die erforderlichen fünf Kilo zunehmen wolle, während sie selbst dazu bereit gewesen sei, sieben Kilo abzunehmen. So hätten sich die beiden Krawallfrauen gewichtstechnisch in der Mitte treffen können.

Am heutigen Freitag schließlich reagierte Emmy auf einen "Promiflash"-Artikel, der Walentinas Aussagen thematisierte - in ihrer Instagram-Story bezeichnete die 24-Jährige das Ganze als "Fake News".

In Wirklichkeit habe Walentina den Kampf abgelehnt, das wisse sie aus "internen Quellen", so die Blondine. "Ich habe, glaube ich, klar und deutlich, in deutscher Sprache, den Kampf gegen sie angenommen", führte sie aus.