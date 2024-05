Er hatte 36-mal Sex mit Schulmädchen (12): Urteil gegen Bauarbeiter (49) gefallen!

Dresden - Drei Jahre Haft, weil er eine Beziehung zu einer Minderjährigen hatte. Das Landgericht Dresden verurteilte jetzt Kai E. (49). Der Bauarbeiter hatte demnach mindestens 36-mal Sex mit der damals zwölfjährigen Theresa (Name geändert).

Weil er eine sexuelle Beziehung mit einer Zwölfjährigen einging, muss Bauarbeiter Kai E. (49) hinter Gitter. © Peter Schulze

Schon der Amtsrichter hatte sich mit der Tat beschäftigt. Der Jurist gab aber die Akten ans Landgericht, weil er fürchtete, seine Strafgewalt (maximal vier Jahre Haft) reiche für diesen Fall nicht aus.

Also wurde nun vor der großen Jugendschutzkammer verhandelt. Dort stellte sich Kai E. als Freund des Opfers der Familie dar, der immer da war, sich kümmerte.

Auch Theresa wurde in nicht öffentlicher Sitzung gehört. Schon im Amtsgericht hatte sie gesagt, dass Kai E. ihre große Liebe gewesen sei, sie gar nicht verstünde, warum er auf der Anklagebank sitzt. So sagte sie auch im Landgericht aus: Sie habe keinen Belastungseifer gehabt, sei glaubwürdig gewesen, so der Richter. Demnach hatten die beiden eine Liebesbeziehung.

Mit seinen Taten habe Kai E. eine damals Zwölfjährige dem Risiko einer Schwangerschaft ausgesetzt. Eigentlich, so der Richter, hätte Kai E. mit einer Strafe zwischen sechs und sieben Jahren rechnen müssen. Da die Taten "am unteren Rand blieben" und inzwischen acht Jahre her sind, gab es "nur" drei Jahre.