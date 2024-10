Es wird immer schlimmer: P. Diddy soll 10-Jährigen vergewaltigt haben

Kaum sei der "I'll Be Missing You"-Sänger mit dem Jungen allein gewesen, soll er ihn gefragt haben, was er alles machen würde, um berühmt zu werden, woraufhin das Kind "einfach alles" antwortete. Kurz darauf habe es ein Getränk erhalten - nach dem Trinken hätte sich der Zehnjährige komisch gefühlt.

In einem der Fälle gehe es um einen zehnjährigen Jungen, der sich in der Film- und Rap-Szene einen Namen machen wollte.

Aktuell sitzt P. Diddy (54) im Metropolitan Detention Center. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der zweite, nun öffentlich gewordene Vorfall dreht sich um einen damals 17-Jährigen, der angibt, dass er im Jahr 2008 mehrfach zum Oralsex mit Diddy gezwungen worden war, als er für das Reality-TV-Format "Making the Band" vorsprach. Der Rapper habe dadurch herausfinden wollen, wie sehr der Junge wirklich berühmt werden wollte.

Ein Medienvertreter von Combs sprach seither mit Us Weekly über die Vorwürfe und gab an, dass der Anwalt, der hinter den beiden Klagen steht, "eher an der Aufmerksamkeit der Medien als an der Wahrheit" interessiert sei.

Diddy und sein Rechtsteam beharren weiterhin darauf, dass "Mr. Combs nie jemanden sexuell missbraucht oder gehandelt hat - weder Mann noch Frau, weder Erwachsener noch Minderjähriger".

Es sind weitere Anschuldigungen in einer Reihe an schwerwiegenden Vorwürfen - darunter exzessive Sexpartys, Vergewaltigungen, Menschenhandel, Rachepornos - gegen Combs.