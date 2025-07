Diego Pooth und Louisa wagen nächsten Schritt: Erster offizieller Auftritt als Paar

Dazu kombinierte sie ein Paar auffällige Sneaker in Gold. Ihre langen braunen Haare trug Louisa glatt, ihr Make-up hielt sie für den ersten großen Auftritt an der Seite ihres prominenten Partners sehr dezent.

Seit rund einem Jahr gehen die beiden Turteltauben nun schon gemeinsam durchs Leben. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Sie macht das alles super süß und sympathisch", schwärmte der "Dancing Star 2025" vor den Pressevertretern über seine Partnerin, die ebenfalls als Model arbeitet. Und auch privat wird es bei den beiden offenbar immer ernster.

Louisa ist erst vor Kurzem nach Berlin gezogen, um in Diegos Nähe zu sein. Zuvor führten die beiden eine Fernbeziehung. Obwohl sie noch getrennt wohnen, haben sie sich einen gemeinsamen Hund angeschafft, eine Bulldogge namens Daisy.

Nach seinem Abschluss an einer Elite-Sport-Akademie in den USA studiert Pooth derzeit Produktmanagement in Berlin. Trotz seines jüngsten TV-Erfolges will der 21-Jährige sein Studium abschließen und sein Start-up für Nahrungsergänzungsmittel weiter ausbauen.

Neben seiner akademischen Ausbildung ist der älteste Sohn von Verona auch als Model tätig. Im Februar 2024 lief er etwa für Philipp Plein bei der Mailänder Fashion-Week. Mit seiner Freundin Louisa ist er seit gut einem Jahr liiert.