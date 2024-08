"Ex on the Beach"-Alessa bricht zusammen: "Die attackieren sie alle wie ein Pitbull"

Mexiko - Kaum hat Paddy (24) die Villa geräumt, baut seine Ex-Flamme Alessa (27) eine Bindung zu einem neuen Mann auf. Das ist einigen " Ex on the Beach "-Kandidatinnen ein Dorn im Auge.

So ganz über die Anfeindungen drüberstehen kann die Schweizerin dennoch nicht: "Ich hab auch Gefühle", weint sie sich bei Barkin (29) aus. "Was denkst du, wie schwer es ist gegen eine Gruppe anzukommen? Ich kann nicht mehr. Das ist zu viel."

Ex on the Beach

Neuzugang Uzoma (20) hat es Alessa angetan, sodass sich auf der Tanzfläche innerhalb kurzer Zeit auch schon geküsst wird. Alles könnte so schön sein - wäre da nicht Jeanines (27) lautstarker Kommentar aus dem Off: "Da wurde Paddy ja schnell ersetzt!"

Donel (22) schießt gegen ihre Ex-"Situationship". © RTL

Während Alessa sich mit ihren Konkurrentinnen herumschlagen muss, hat ihr neuer Flirt Uzoma unterdessen ganz andere Probleme: Er wird vom Terror Tablet an den Strand beordert.

Dort trifft er auf seine Ex-Affäre Donel (22), die mit ihrer Teilnahme an der Show ein ganz klares Ziel verfolgt: Sie will Rache nehmen an dem "Lügner, Cheater und Manipulator", der während ihrer On-Off-Beziehung Sex mit einer anderen Frau hatte.

Und so verliert die 22-Jährige auch keine Zeit und macht sofort Randale: "Was lachst du so hässlich?", fährt sie den überfordert grinsenden Uzoma an. "Was glaubst du, wer du bist? Hast bestimmt alle Weiber da oben gef****."

Der 20-Jährige ist sich allerdings keiner Schuld bewusst, für ihn war die "Situationship" ja nichts Ernstes. Dennoch gibt er zu, mit dieser Info nicht offen und ehrlich genug umgegangen zu sein. Donel nimmt die Entschuldigung vorerst an - doch die nächsten dunklen Wolken kommen schon auf sie zu: Alessa will ihr Revier markieren und Uzoma bei der nächsten Party extra provokant küssen. Klar, dass da Ärger vorprogrammiert ist.