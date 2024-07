"Ex on the Beach": Dramatisches Liebes-Comeback? "Ich bin hier, weil ich dich liebe!"

Kommt es bei "Ex on the Beach" zu einem Liebescomeback zwischen Aline und Eric? Für Josua und seine Ex Sharon sieht es da eher schlecht aus.

Von Sarah Popp

Mexiko - Ein Gänsehautmoment in der zehnten Folge von "Ex on the Beach" bringt Chaos in die Villa. Alines (32) Ex-Freund Eric (26) macht ihr ein überraschendes Liebesgeständnis: "Ich bin hier, weil ich dich vermisse [...], ich bin hier, weil ich dich liebe!"

Steffi (26, v.l.n.r.) und Alessa (27) können es nicht fassen, dass Eric (26) seine Ex zurückgewinnen will. © Screenshot: RTL+ Als Steffi (26), Alessa (27) und Aline an den Strand gerufen werden, hat die 32-Jährige bereits eine Vorahnung: Es MUSS einfach ihr Ex sein. Doch mit einem romantischen Geständnis hat Aline nicht gerechnet: "Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich sagen soll", stottert sie. Alessa geht's da anders: "Hat er Scheiße gebaut?", will sie neugierig wissen und die Stimmung kippt komplett! In einer On-off-Phase hatten beide andere Partner, Eric sogar mehrere Frauen gleichzeitig: "Ja, siehst du. Aber Hauptsache, bei mir machst du immer auf Unschuldslamm", schreit Aline plötzlich los. "Scheiß auf die Vergangenheit", findet Eric und will die gemeinsame Beziehung unbedingt retten. Was er jedoch nicht weiß, ist, dass Aline am Vorabend mit Christian (22) im "Sex on the Beach" Zimmer wild herumgeknutscht hat. Oh, oh! Doch für Aline und Eric geht es erst einmal auf ein Date. Natürlich lassen es sich Alessa und Steffi nicht nehmen, die anderen sofort über den Neuankömmling zu informieren. Ex on the Beach Seine Exen sind Besties: "Die haben ihn wie Exorzisten auseinandergenommen!" "Macht der hier auf Liebesshow oder was?", flippt Christian aus und ist mit den Nerven am Ende.

Nach Erics Liebesgeständnis kullern bei Aline (32) die Tränen. © Screenshot: RTL+

Dabei hatte sie sich am Vorabend noch mit Christian (22) in der Badewanne vergnügt. © Screenshot: RTL+

Christian will um seine neue Flamme Aline kämpfen. © Screenshot: RTL+

"Ex on the Beach": Sharon schießt gegen Ex-Freund Josua

Sharon stellt Ex Josua (beide 25) zur Rede. © Screenshot: RTL+ Liebeschaos herrscht auch bei Josua (25) und seinen Gespielinnen. Nachdem er urplötzlich doch kein Interesse mehr an Aline hat, will er sich nun (mal wieder) zu 100 Prozent auf Alessa konzentrierten. Das gefällt Ex Sharon (25) so gar nicht: "Halt deine Fresse und fuck mich nicht ab", weist die 25-Jährige Josua zurecht, immerhin hatte er versprochen, nicht vor ihren Augen mit anderen Frauen rumzumachen. "Sie weiß, worauf sie sich eingelassen hat", lautet Josuas nüchterner Kommentar. Trotzdem küsst er Alessa nur noch heimlich, was der wiederum so gar nicht gefällt: "Ich will auch tagsüber fuego [Feuer]", erklärt die 27-Jährige genervt, doch für Josua gibt es das nur noch im Schlafzimmer. Nicht das einzige Problem für den 25-Jährigen, denn er findet Edda (22) jetzt auf einmal auch ganz interessant: "Ich hab noch nie so viele schöne Frauen auf einen Fleck gesehen. Ich kann damit gar nicht umgehen", stellt Josua verzweifelt fest und macht mittlerweile der fünften Kandidatin schöne Augen.

Sharon hat noch Gefühle für ihren Ex Josua, doch der will nur noch Freundschaft. © Screenshot: RTL+

Alessa will öffentliche Zweisamkeit mit Josua, doch der will Sharon nicht verärgern. © Screenshot: RTL+