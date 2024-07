"Ex on the Beach": Jeder mit jedem? Fummel-Karussell und Schock-Exit!

Mexiko - In der neunten Folge von " Ex on the Beach " geht der muntere Partnertausch fröhlich weiter. Gleich drei Frauen haben ein Auge auf " Ayto "-Hottie Josua (25) geworfen - und der nutzt das natürlich schamlos aus.

Das Liebes-Karussell dreht sich munter weiter und sorgt in der Villa für großes Drama. Nach ihrem " Fremdflirt " herrscht zwischen Jeanine und Fabi (25) nur noch "Bro-Stimmung". Dafür macht sich der 25-Jährige an Alessa ran. Die wiederum möchte mehr Einsatz von ihm sehen und rennt Josua hinterher.

Ex on the Beach

Paddy (24) wird von seiner Ex Edda (22, rechts) zusammengefaltet, Natali (26, links) und Elli (26, 2. von rechts) freut's! © Screenshot: RTL+

Blöd nur, dass Alessa das genau so sieht und in der Nacht in Fabis Bett landet. Zu viel für den eifersüchtigen Josua, der sie direkt zur Rede stellt, was das soll: "Habt ihr rumgemacht? Dass das für mich nicht cool ist, kannst du dir vorstellen?", faltet er die 27-Jährige zusammen, an der er am Vortag doch eigentlich gar kein Interesse mehr hatte?

Am Strand wartet auf Paddy (24) eine böse Überraschung: Ex Edda (22), die er mehrfach in der "Kennenlernphase" betrogen hat: "So ein klassischer Fuckboy-Move halt", berichtet er grinsend. Der größte Schock wartet jedoch auf Elli (26). Denn die muss plötzlich vom "Terror-Tablet" erfahren, dass Natali (26) aus der Show fliegt.

"Nein, nein, nein", wimmert Elli, während Natali ihren Exit im Gegensatz dazu recht cool hinnimmt. "Bruder, ich werd’ hier immer gebumst!", ist hingegen die wütende Reaktion von ihrem Flirt-Buddy Philip (28), dem direkt die Tränen kommen.