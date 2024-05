Fälle fast verdoppelt! Sex-Erpresser machen Sachsen nackig

Dresden - Das Landeskriminalamt rät den Sachsen dringend, ihre Webcams abzukleben und in sozialen Netzwerken vorerst keine Freundschaftsanfragen fremder Personen mehr zu beantworten. Hintergrund ist ein sprunghafter Anstieg von Erpressungen mit kompromittierenden Fotos, etwa Nackt- oder Sexbildern.

Nackte Erpressung: Männer im Alter zwischen 20 und 29 Jahren sind die häufigsten Opfer von "Sextortion". © 123rf.com/Yaroslav Astakhov

Das Kriminalitäts-Phänomen nennt sich "Sextortion" - eine Kombination der Worte Sex und Extortion (Erpressung). In der Praxis funktioniert es so: Herr Meier aus Dresden erhält über Facebook eine Freundschaftsanfrage einer attraktiven Frau aus dem Ausland. Aus Komplimenten wird schnell verbale Erotik.

Die Schöne schickt Fotos aus ihrem Nahbereich und bittet Herrn Meier um selbiges. Der verliebte Dresdner schickt ein Bild im Adamskostüm mit Fokus auf seinen Schwengel, zudem lässt er für das adrette Fräulein vor der Webcam den Drachen steigen ...



Ein paar Tage später melden sich Unbekannte bei Meier - und drohen, das Bildmaterial an alle Kontakte - inklusive Chef und Gemeindepfarrer - zu versenden. Es sei denn, Meier überweist per Western Union 10.000 Euro an ein Konto im Ausland.

So oder ähnlich geschehen ist dies im letzten Jahr 618 Mal in Sachsen. Laut LKA ist das nahezu eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr (362). In 168 Fällen erreichten die Erpresser ihr Ziel.

Insgesamt 145.679 Euro überwiesen die nackt gemachten Sachsen an "Sextortion"-Kriminelle.