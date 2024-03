Er belästigte Kind sexuell in Bus: Wer kennt diesen Mann?

Berlin - Im vergangenen Sommer soll ein Mann in Steglitz ein Kind in einem Bus sexuell belästigt haben. Nun fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Sex-Täter.

