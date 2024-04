16-Jährige vergewaltigt: Wer erkennt diesen Mann?

Nordfriesland - In Schleswig-Holstein wird öffentlich nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger gesucht.

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Hilfe. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag, dem 23. April, in der Gemeinde Leck im Kreis Nordfriesland, teilte die Polizei erst jetzt mit. Der Zeitraum lässt sich grob auf etwa 16 bis 18.30 Uhr eingrenzen.

Eine 16-Jährige hielt sich im Bereich der Bahnschienen im Hyholmer Weg auf, als neben ihr ein schwarzes Auto mit eckigem Kofferraum anhielt.

Der Fahrer zerrte die Jugendliche in das Fahrzeug, dabei drohte er ihr auch mit einem Messer. Anschließend fuhr er mitsamt dem Mädchen zu einem Feldweg im Bereich Schruplund im benachbarten Achtrup.

Dort führte der Mann gegen den Willen der 16-Jährigen sexuelle Handlungen an ihr durch.

Obwohl sich die Tat in einem abgelegenen Bereich abspielte, fuhr ein Auto in der Nähe vorbei. In dem Moment bekam der Täter Panik und flüchtete mit seinem Auto.

Die 16-Jährige lief weg, erst als eine Autofahrerin anhielt und ihr half, stoppte sie.