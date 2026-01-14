Festnahme statt Urlaub: Polizei zerrt betrunkene OnlyFans-Models aus dem Flugzeug
Miami (Florida/USA) - Zwei OnlyFans-Models haben am Flughafen von Miami für einen handfesten Skandal gesorgt. Statt entspannt in den Urlaub zu starten, wurden Sania Blanchard (34) und Jordan Lantry (31) aus einem American-Airlines-Flug gezerrt und direkt festgenommen.
Die Influencerinnen Sania Blanchard und Jordan Lantry wollten mit einem Flug von American Airlines abheben, doch dazu kam es nicht, wie die New York Post berichtet.
Statt auf ihren gebuchten Plätzen machten es sich die beiden kurzerhand in der First Class gemütlich. Als das Bordpersonal sie mehrfach aufforderte, die Sitze zu räumen, eskalierte die Situation.
Laut Polizei waren die Frauen deutlich alkoholisiert. Videos zeigen, wie sie an Bord lautstark diskutieren, Witze reißen und sich über Flugbegleiter lustig machen. Irgendwann reichte es der Crew: Die Polizei wurde gerufen.
Was dann geschah, sorgte für ungläubige Blicke: Während Beamte die beiden aus dem Flugzeug führten, machten die Models auf dem Boden Spagat und posierten weiter.
Sania schrie lautstark herum und trug einen roten Trainingsanzug mit der Aufschrift "PSYCHO". Später landete alles auf Instagram.
Statt Konsequenzen zu fürchten, feierten sich die Influencerinnen selbst
Die Models wurden schließlich wegen Hausfriedensbruchs festgenommen und ins Gefängnis gebracht.
Doch statt Reue zu zeigen, feierten sie ihre Festnahme. Auf Instagram posteten sie ihre Polizeifotos und scherzten über die Aktion.
"Ich wollte in den Urlaub fliegen und landete auf Bewährung", schrieb eine der beiden unter ein Video. Kurz darauf verkauften sie sogar Merchandise mit ihren Fahndungsfotos.
Bereits am nächsten Tag kehrten die Frauen zum Flughafen zurück und flogen erneut mit derselben Airline.
Auf Social Media witzelte Jordan: Die Airline habe ihnen "verziehen, weil sie heiß sind und Spagat können".
Ein teurer Spaß mit viel Aufmerksamkeit und ein weiterer Beweis dafür, dass manche für Klicks wirklich alles tun.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/lacey_jayne