Rapper Finch genießt Traumurlaub in Thailand – und zeigt seine schöne Begleitung

Koh Phangan - Rapper Finch (35) lässt es sich in Thailand richtig gutgehen – und das nicht allein! Auf Instagram zeigt sich der Musiker entspannt, gut gelaunt und immer wieder mit seiner hübschen Urlaubsbegleitung an seiner Seite.

Rapper Finch (35) und das OnlyFans-Model genießen ihren Urlaub sichtlich. Finch kommentiert das Foto mit "schönster Urlaub meines Lebens" und einer Menge Herzchen. © Screenshot/Instagram/finch

Immer wieder postet Finch gemeinsame Momente in seinen Instagram-Stories – inklusive der verführerischen Posen seines Urlaubsflirts.

Die tätowierte Blondine hält sich dabei zwar meist dezent im Hintergrund. Durch Kommentare unter den Posts des 35-Jährigen verrät die geheimnisvolle Beauty aber, wer sie ist.

Während der Rapper sein Liebesleben sonst gern privat hält, scheinen die gemeinsamen Schnappschüsse einen Einblick in das enge Verhältnis zu geben. Die Frankfurterin präsentiert sich auf ihrem eigenen Account derweil nicht nur als Tattoo-Künstlerin, sondern zeigt auch freizügige Einblicke als OnlyFans-Model.

Besonders auffällig: Finch scheint ein Faible für die perfekt gepflegten Füße der Künstlerin zu haben – immer wieder landen sie im Fokus seiner Schnappschüsse.