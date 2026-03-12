Jeanette Biedermann spricht erstmals über Schwangerschaft: "Die Natur hat entschieden"

Berlin - Lange wurde spekuliert - jetzt bestätigt Jeanette Biedermann (46) die Gerüchte: Sie erwartet ihr erstes Kind und spricht erstmals offen über ihr Glück.

Jeanette Biedermann (46) ist überglücklich: Sie erwartet ihr erstes Kind! © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich wünsche mir seit Jahren ein Kind. Ich habe allerdings das Thema 'Mutter sein' und 'Kinder bekommen' in die Bestimmung und in die Hände der Natur gelegt", gesteht die 46-Jährige in einem Post auf Instagram.

Zudem gewährt sie einen offenen Einblick in ihre Gefühlswelt und sagt, dass sie die Dinge immer gelassen gesehen habe: Wenn es passieren sollte, würde sie sich sehr freuen - und wenn nicht, sei das ebenfalls in Ordnung.

"Jetzt hat die Natur und die Bestimmung entschieden, uns dieses kleine Wunder zu schenken", so die Sängerin.

Sie sei sehr glücklich und freue sich unendlich auf das Baby. Die Freude über die besondere Neuigkeit ist ihr in dem Beitrag deutlich anzusehen, denn sie strahlt über das ganze Gesicht.

Außerdem gesteht sie: Die Schwangerschaft war völlig unerwartet und "kam als Weihnachtsgeschenk zu uns".