Reality-Star lässt sich Penis vergrößern: Dieser traurige Grund steckt dahinter
Berlin - Reality-TV-Star Fabio de Pasquale spricht offen über ein Thema, über das viele Männer lieber schweigen: seine Penisgröße.
Der 31-Jährige aus Berlin hat sich nun für eine Penisvergrößerung entschieden - der Grund dafür liegt in einer jahrelangen Unsicherheit.
Dass sich Reality-Stars Schönheits-OPs unterziehen, ist nichts Neues. Doch dieser Eingriff sorgt für Aufmerksamkeit. Der Bodybuilder, der unter anderem in der TV-Show "Dating Naked Germany" zu sehen war, zeigt seinen trainierten Körper sonst selbstbewusst. Nacktheit schien für ihn vor der Kamera lange kein Problem zu sein.
Jetzt gesteht Fabio jedoch: Hinter den freizügigen Auftritten steckte auch der Versuch, seine tiefen Ängste zu überwinden.
Bereits mit 14 Jahren habe er begonnen, an sich zu zweifeln. Damals sei ihm aufgefallen, dass sein Penis kleiner sei als der seiner Freunde. Dieses Gefühl habe ihn seitdem begleitet.
In einem Interview auf dem YouTube-Kanal "Von A bis Viel" spricht der Berliner offen über seine Gedanken. "Die meisten Männer schämen sich ja dafür, über dieses Thema zu reden. Meine Penisgröße hat mich aber immer beschäftigt - mein ganzes Leben lang", sagt er.
Ex-Freundinnen sollen ihn wegen Penisgröße betrogen haben
Besonders belastend sei für ihn die Angst gewesen, seine Ausstattung könnte seinen Partnerinnen nicht ausreichen. Laut Fabio hätten ihm Ex-Freundinnen sogar gesagt, dass seine Penisgröße ein Grund für Affären oder Trennungen gewesen sei.
Seine aktuelle Partnerin Lisa scheint damit zwar kein Problem zu haben, unterstützt ihn aber bei seiner Entscheidung.
Über das Thema hat Fabio zunächst mit Reality-TV-Kollegin Kate Merlan gesprochen. Die 39-Jährige empfahl ihm kurzerhand einen Schönheitschirurgen, der den Eingriff durchführte.
Nach der OP beginnt für Fabio de Pasquale die Geduldsprobe. Ärzte haben dem Berliner mehrere Wochen Sex- und Masturbations-Verbot verordnet - alles andere als leicht für Fabio, wie er zugibt.
Wie sich der Eingriff langfristig auf sein Selbstbewusstsein und Liebesleben auswirkt, zeigt eine kommende Folge des Formats. Dann wird sich zeigen, ob der Reality-Star mit seinen neuen 20 Zentimetern endlich zufrieden ist.
