Reality-Star lässt sich Penis vergrößern: Dieser traurige Grund steckt dahinter

Berlin - Reality-TV-Star Fabio de Pasquale spricht offen über ein Thema, über das viele Männer lieber schweigen: seine Penisgröße.

Fabio de Pasquale (31) legt viel Wert auf seinen Körper - mit der OP hofft er, endlich zufrieden mit sich zu sein. © Screenshot/instagram/this.is_fabio,

Der 31-Jährige aus Berlin hat sich nun für eine Penisvergrößerung entschieden - der Grund dafür liegt in einer jahrelangen Unsicherheit.

Dass sich Reality-Stars Schönheits-OPs unterziehen, ist nichts Neues. Doch dieser Eingriff sorgt für Aufmerksamkeit. Der Bodybuilder, der unter anderem in der TV-Show "Dating Naked Germany" zu sehen war, zeigt seinen trainierten Körper sonst selbstbewusst. Nacktheit schien für ihn vor der Kamera lange kein Problem zu sein.

Jetzt gesteht Fabio jedoch: Hinter den freizügigen Auftritten steckte auch der Versuch, seine tiefen Ängste zu überwinden.

Bereits mit 14 Jahren habe er begonnen, an sich zu zweifeln. Damals sei ihm aufgefallen, dass sein Penis kleiner sei als der seiner Freunde. Dieses Gefühl habe ihn seitdem begleitet.

In einem Interview auf dem YouTube-Kanal "Von A bis Viel" spricht der Berliner offen über seine Gedanken. "Die meisten Männer schämen sich ja dafür, über dieses Thema zu reden. Meine Penisgröße hat mich aber immer beschäftigt - mein ganzes Leben lang", sagt er.