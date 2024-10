"First Dates": Memo ist von Pias Musikgeschmack geschockt! "Ach du Scheiße"

Köln - Im "First Dates" -Restaurant von Starkoch Roland Trettl (53) ist Pia (19) besonders stolz auf ihre direkte und ehrliche Art - doch wird ihr das am Ende zum Verhängnis?

"Ich bin einer, der sehr verpeilt ist, sehr draufgängerisch", erklärt der 20-Jährige und ergänzt, dass er in der Sendung vor allem auf der Suche nach "körperlicher Nähe" sei.

First Dates - Ein Tisch für zwei

"Wie kommst du zu uns?", will Trettl sofort wissen, woraufhin sich Pia als großer Fan der Sendung outet. Ihr Traummann sollte im besten Fall dunkle Haare haben und größer sein als sie.

"Egal, ob Freund oder Feind, ich sag' jedem, was ich denke, ins Gesicht", berichtet die 19-Jährige stolz.

Memo (20) ist kein Fan von Pias Musikgeschmack. © Screenshot: RTL+

Optisch ist Memo schon mal begeistert von Pia, blöd nur, dass er direkt nach der Begrüßung schon wieder ihren Namen vergessen hat.

In seiner Freizeit spielt der 20-Jährige gerne Fußball oder ist "mit Freunden draußen".

"Trinken oder generell was machen?", hakt Pia direkt mal nach, doch Memo fährt am liebsten ziellos mit dem Auto durch die Gegend. "Bei mir genau so, wir fahren dann meistens [zu] Burger King", freut sich die 19-Jährige.

Beim Thema Musik hört die Harmonie ganz schnell auf. "Ach du Scheiße! Oh mein Gott", kann Memo nicht fassen, dass Pia gerne Techno hört und auf Raves tanzen geht.

"Aber ist jetzt kein No-Go bei dir?", will die 19-Jährige zaghaft wissen, doch Memo steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Am Ende möchte Memo ein zweites Date mit Pia, doch die lehnt überraschenderweise ab. Für sie ist der 20-Jährige zu verpeilt und nicht zukunftsorientiert genug.