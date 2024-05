Frau bekommt Penis-Fotos geschickt: Ihre Reaktion hätte besser nicht sein können!

England - Männer sind Schweine! Das wussten "Die Ärzte" schon 1998, als sie einen Song mit eben jenem Titel veröffentlichten. Auch heute, 26 Jahre später, hat die Zeile nicht an Aktualität verloren. Eine Engländerin weiß, wie mit Schweinen am besten umzugehen ist.

Becky Holmes hat Erlebnisse wie die mit X-User "Greg" in einem Buch verarbeitet. © Screenshot/X/@deathtospinach

Becky Holmes hat sich ihre Erfahrungen zunutze gemacht und ein Buch darüber geschrieben. Mit ihrem Schmöker "Keanu Reeves Is Not In Love With You" (zu Deutsch: Keanu Reeves ist nicht in dich verliebt) möchte die Britin auf Liebesbetrug im Internet aufmerksam machen.

Bei X (vormals Twitter), wo Holmes mehr als 100.000 Menschen folgen, widmet sich die Autorin aber auch noch einem anderen Thema: das Veröffentlichen von Penis-Bildern.

Offenbar scheint es keine Seltenheit zu sein, dass die Engländerin anzügliche Bilder von bierbäuchig-haarigen Männern bekommt. "Greg", einen dieser Exemplare, stellte Holmes kürzlich ein Bein.

Der Mann schickte Holmes ein Foto seines besten Stückes, das er durch einen A4-Zettel gesteckt und mit den Worten "Happy Birthday" ja geradezu "garniert" hatte. Wie die Britin darauf reagierte, ist kaum zu überbieten.