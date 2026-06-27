Frau läuft nackt durch Stadt: Das ist ihre Begründung

Wunsiedel - Eine Frau ist am Freitag splitternackt durch die Straßen des oberfränkischen Wunsiedels gelaufen.

Weil sie ihre schmutzigen Klamotten nicht mehr anziehen wollte, ging eine Frau einfach nackt durch die Stadt. (Symbolbild) © 123rf/paulmichaelhughes

Nach ihren Angaben wollte die 36-Jährige ihre verschmutzte Kleidung nicht mehr anziehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehrere Menschen sahen die Frau und riefen die Polizei.

Die Beamten trafen diese auf einem Schotterparkplatz und brachten sie zum Revier.

Gegenüber den Ermittlern gab die 36-Jährige an, im Adamskostüm unterwegs zu sein, da sie ihre schmutzigen Klamotten nicht mehr anziehen wolle.

Die Polizisten ermittelten eine Bekannte, die der 36-Jährigen frische Kleidung vorbeibrachte. Danach entließen die Beamten die Frau.