Frau landet nach dem ersten Date im Krankenhaus: Was Ärzte in ihrem Körper finden, schockiert

Im Schlafzimmer entschieden die beiden dann, den Sex noch aufregender zu gestalten, indem Alicia ein Sex-Toy bei sich verwendet. Kurzerhand benutzte die Porno-Darstellerin also einen Anal-Plug beim Verkehr. Doch diese Entscheidung würde die 32-Jährige bitter bereuen.

Auch mit ihrer neuesten Flamme landete sie bei ihrem ersten Treffen in der Kiste, nachdem es zwischen den beiden gefunkt hatte.

Neben ihrem heißen neuen Job lässt es die 32-Jährige auch in ihrem Privatleben krachen. Sex beim ersten Date? Für Alicia definitiv keine große Sache.

Alicia Davis arbeitete einst als strenge Gefängnis-Aufseherin, bevor sie sich für eine radikale Veränderung in ihrer Berufswahl entschied. Die 32-Jährige begann nach ihrer Kündigung, als Erotik-Model zu arbeiten und mit freizügigen Inhalten Geld zu verdienen.

Die Australierin verdient ihr Geld mit Erotik-Inhalten im Internet. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/littlebrunettebaddie2.0

"Wir beschlossen, beim Sex einen Analplug zu verwenden, als es sich plötzlich anfühlte, als wäre er aus mir herausgefallen", erinnert sich die Australierin in ihrem TikTok-Video. Sofort suchten die beiden im Bett und unter Kissen und Decken nach dem Spielzeug, doch es blieb verschwunden.

Plötzlich realisierte Alicia, dass es nur noch einen Ort geben konnte, an dem sich der Analplug befinden könnte: in ihrem Inneren!

Da sie den erotischen Stöpsel nicht selbst herausfischen konnte, beschloss sie, ein Krankenhaus aufzusuchen. Nach einer Röntgenaufnahme bestätigte sich noch einmal, dass der Plug tatsächlich im Darm der 32-Jährigen steckte.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen der Krankenschwestern, das Toy aus Alicias After herauszubekommen, entschieden die Ärzte, dass die Frau in Narkose versetzt werden müsste, damit ihr Körper sie so weit entspannte, dass der Fremdkörper ohne Operation entfernt werden könnte.

Doch anstatt direkt in einen OP-Saal geschoben zu werden, hieß es für Alicia erst einmal warten. Das Krankenhaus war völlig überfüllt, und die Mediziner wollten sich zunächst um die dringenden Fälle kümmern. Glücklicherweise hatte Alicia auch keine Schmerzen. Sie verspürte nur ein ähnliches Gefühl wie bei einer Verstopfung.