Frau schneidet ihrem Freund den Penis ab - jetzt will er sie zurück!

Gilberto, der inzwischen mehrere Operationen hinter sich hat und auf eine Penis-Prothese wartet, scheint seiner Ex die kaltblütige Aktion allerdings längst verziehen zu haben: Der 39-Jährige will seine ehemalige Verlobte um jeden Preis zurück.

Im dunklen Schlafzimmer schnitt sie ihrem Partner mit einem Rasiermesser eiskalt den Penis ab und spülte das Genital anschließend im Klo herunter - nachdem sie ein Foto davon in die gemeinsame Familien-WhatsApp-Gruppe geschickt hatte. Anschließend ging die 36-Jährige selbst zur Polizei und stellte sich.

Die Antwort der Brasilianerin auf den Betrug ließ nicht lange auf sich warten: In schicker Unterwäsche bekleidet, gab sie vor, ihren Liebsten verführen zu wollen, nutzte das vermeintliche Schäferstündchen jedoch für ihre fiese Rache.

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag ging Gilberto Nogueira (39) seiner Lebensgefährtin Daiane dos Santos (36) fremd - und zwar mit ihrer eigenen Nichte (15).

"Wenn ich an ihrem Geburtstag nicht mit ihrer Nichte geschlafen hätte, wäre nichts davon passiert", gab der Mann sich laut Daily Mail selbst die Schuld an der Misere. "Daiane ist eine wundervolle, liebevolle Frau, die mich liebt." Sie habe es nicht verdient, so betrogen zu werden.



Eine Sache steht dem Liebes-Comeback des Paares allerdings im Weg: Daiane sitzt derzeit wegen versuchten Mordes an ihrem Gilberto im Gefängnis.

Ab Ende April muss sich die Brasilianerin wegen der Tat vor Gericht verantworten. Weil sie ihren Lebensgefährten nach Auffassung der Staatsanwaltschaft verstümmeln wollte, könnte ihr dann eine Haftstrafe von bis zu zwölf Jahren drohen.

Gilberto will die Hoffnung, seine Ex-Freundin bald wieder in die Arme schließen zu können, dennoch nicht aufgeben: Er zähle die Tage, bis seine Frau nach Hause komme, und werde mit offenen Armen auf sie warten, versicherte der 39-Jährige, der die brutale Penis-Attacke längst vergessen zu haben scheint.