Nacktbaden sorgt für Entsetzen: "Wir sind doch keine Porno-Sendung"

Mit ihrer Nacktheit erregt Bärbel (72) im Haus die Gemüter. Ohne Bikini-Top springt die Rentnerin in den Pool und lässt sich danach ganz ungeniert auf der Luftmatratze treiben.

Mitbewerberin Mona (63) stört das gewaltig. "Wir sind doch in keiner Porno-Sendung. Sollen denn wirklich der ganze Anstand, die ganzen Werte verloren gehen?", will die 63-Jährige wissen. Sie stellt fest: "Ich will das nicht. Das ist das falsche Programm. Ich kriege Schnappatmung."

Kandidatin Birgit (60) auf der Sonnenliege sieht das ähnlich: "Wir sind in einem Alter - da können wir uns auch anders präsentieren."

In einem Gespräch will Mona die Angelegenheit klären. "Das sehen Menschen im Fernsehen, Kinder vielleicht. Wir sind doch keine Porno-Sendung", versucht sie Bärbel am Essenstisch ins Gewissen zu reden.

Die FKK-Verfechterin ist empört: "Ich mache doch kein Porno! Ich finde das übergriffig, was du machst. Das ist nur ein Busen." Ohne Kompromiss gehen beide Frauen auseinander.