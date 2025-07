Blind vor Liebe?! Verarscht diese verhasste Teilnehmerin den Bachelor?

Kapstadt (Südafrika) - Die diesjährige Staffel " Bachelors " geht in die heiße Phase: Kurz vor den Dreamdates müssen Felix (32) und Martin (35) noch jeweils eine Frau nach Hause schicken. Mittendrin sorgt Vivi (34) weiterhin für Unmut unter den Konkurrentinnen.

Alles in Kürze

Viktoria (26, r.) muss die Koffer packen. © RTL

Felix bekommt Besuch von seiner Mutter und von seinem Bruder. Letzterer schnappt sich sogleich Vivi und Viktoria (26) zum Gespräch in kleinerer Runde - allerdings zum Nachteil von Viktoria, die kaum zu Wort kommt.

"Ich fühl' mich nicht so wohl in der Konstellation", zeigt sie sich genervt von der ständig quatschenden Vivi. "Sie war schon sehr 'Ich, Ich, Ich'. Ich hab auch verstanden, dass du ein Kind hast, zum 100. Mal. Mehr Empathie und bisschen weniger Egoismus würde nicht schaden."

Die allgemeine Stimmung in der Gruppe leidet merklich unter den Spannungen. "Ich bin so abgef**** davon, dass Felix es nicht checkt anscheinend", beschwert sich sogar die zurückhaltende Paulina (26) über Vivi, die sich ihrer Ansicht nach immer wieder in den Mittelpunkt drängt.

Zumindest Viktoria hätte ihre Zeit besser nutzen und sich nicht so stark auf Vivi fokussieren sollen, denn bei der Entscheidung erhält sie keine Rose von ihrem Bachelor.

"Ich weiß nicht, ob Vivi ernste Absichten hat", redet sie vor ihrem Exit noch mal Klartext - und macht sich Sorgen um Felix: "Ich seh ja, dass er gerade blind ist, ich glaube, er ist verknallt in Vivi."