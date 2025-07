Single-Lady kommt beim Einzeldate voll auf ihre Kosten: "Denken, wir haben 'nen Porno gedreht"

Kapstadt (Südafrika) - Auch in Folge 6 bei " Die Bachelors " kommen Felix (32) und Martin (35) ihren Herzdamen näher, während sich eine der Ladys für ihren Exit entscheidet ! Zusätzlich herrscht nach einem Einzeldate auch noch dicke Luft in der Frauen-Villa.

Michelle (31, M.) beendet das "Bachelor"-Abenteuer und verlässt die Show freiwillig. © RTL

Michelle (31) kämpft schon einige Tage mit ihren Emotionen für "Bachelor" Martin und fühlt sich zudem zwischen den vielen schönen Frauen ganz "klein".

Die Brünette sieht daher schließlich keinen anderen Ausweg mehr, als die Reißleine zu ziehen und die Kuppel-Show freiwillig zu verlassen. In der sechsten "Nacht der Rosen" beichtet sie dem Vater zweier Töchter ihre Entscheidung, der sehr verständnisvoll, aber auch geknickt reagiert.

Ganz anders sieht es da zwischen Leonie (26) und Martin aus! Zwischen den beiden fällt beim Einzeldate am Pool endlich der erste Kuss - und den kostet die Stuttgarterin voll aus!

Anschließend hat die 26-Jährige noch einen gewohnt frechen Spruch auf den Lippen. "Den Bademantel muss ich anlassen. Ich kann das Haus ja nicht so [im Bikini] verlassen - die denken, wir haben 'nen Porno gedreht", scherzt sie.

In der Villa kostet Leonie ihren Kuss dann auch vor den anderen Ladys voll aus, berichtet bis ins kleinste Detail vom "leidenschaftlich-wilden" Geknutsche mit dem Rosenkavalier, was vor allem bei Konkurrentin Lena (30) für Unmut sorgt. Die 30-Jährige bittet Leonie schon wenig später zum tadelnden Gespräch. "Ich wäre halt nicht so ins Detail gegangen", stellt sie klar.

Doch nicht nur Martin spitzt die Lippen und sorgt damit für Unruhe in der Ladys-Villa, auch Felix setzt zu seinem zweiten Kuss an!