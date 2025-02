Fünfte Jahreszeit: So viele Karnevalisten hatten schon mal Sex beim Fasching

Leipzig - Die fünfte Jahreszeit ist da und vielerorts im Lande werfen sich die Leute in kreative Kostüme und Outfits. Typisch Karneval - oder auch Fasching - fallen mit der guten Laune schon auch mal die Hemmungen. Eine Umfrage verrät, wie viele Faschingsfreunde schon einmal Sex während der Feierlichkeiten hatten.

"Fallende Hemmungen und steigende Lust beim Karneval gehen quasi Hand in Hand", so Judith Langer, Sexologin und Kommunikationsmanagerin bei Joyclub.

Im allgemeinen Getümmel fand die schönste Nebensache der Welt dabei nur selten statt. Die meisten Karnevalisten fanden ihr Glück eher auf privaten Partys (18,1 Prozent) oder sie zogen sich in ein Hotel in der Nähe zurück (17,9 Prozent). Gerade einmal 7,3 Prozent schafften es nicht mehr aus dem Karnevalsumzug, bevor sie die Lust überkam.

Und das sind überraschend viele: Von den 2000 Mitgliedern, die das Sex- und Erotik-Portal Joy-Club befragte, gaben 45,7 Prozent an, bereits einvernehmlichen Geschlechtsverkehr während einer Faschingsveranstaltung gehabt zu haben - 63,3 Prozent davon nicht mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin!

Unsere Hände spielen beim Thema Sex eine wichtige Rolle. Allerdings haben Mann und Frau offenbar ganz unterschiedliche Erwartungen, wie sie einzusetzen sind. © deagreez/123RF

Passend zur fröhlichsten Zeit des Jahres findet am 1. März auch der "Tag der Hand" statt. Dieser soll ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig unsere Hände sind - und das natürlich auch bei Lust, Leidenschaft und Sex.

Das Problem dabei: Mann und Frau haben offenbar ganz unterschiedliche Erwartungen dazu, wo die Hände landen sollten.

So verrät Joyclub, dass 33,7 Prozent der Männer am liebsten direkt an ihrem besten Stück berührt werden wollen. Frauen wollen jedoch zunächst lieber den Rücken (19,1 Prozent), die Brust (15,3 Prozent) oder den Kopf (11,3 Prozent) eines Mannes erkunden, wenn sie es sich aussuchen können.

Umgekehrt wollen 32,2 Prozent der Frauen am liebsten am Rücken berührt. Mann kommt jedoch lieber gleich zur Sache und bevorzugt Po (22,2 Prozent), Genitalien (20,9 Prozent) und Brust (19,8 Prozent).

"Unsere Hände sind definitiv wahre Multitalente, mit denen wir auch ganz unterschiedlich berühren können – uns selbst und andere: von langsam bis schnell, kräftig bis zart. Kneifen, kratzen, kitzeln", kommentiert Judith Langer. Der Tipp der Expertin: "Ausprobieren lohnt sich!"