Nach Sex-Challenge: Blondine muss operiert werden

USA - Wenn Erotik-Darstellerin Lily Phillips (23) zu einer neuen Aktion aufruft, kann man sicher sein, dass diese wenig mit Blümchen-Sex zu tun haben wird. Seit die Britin mit über 100 Männern an einem Tag in die Kiste gestiegen ist, will sich Phillips offenbar immer wieder selbst übertreffen. Diesmal lud sie 50 Männer für eine sogenannte "Hintertür-Challenge" ein. Mit dabei war auch Porno-Kollegin Tiffany Wisconsin (36). Der Blondine ging es anschließend allerdings nicht allzu gut - untenrum!

Lachend empfingen Lily und ihre Freundin die 50 Männer, die sich teils maskiert, teils unverhüllt in die Schlange vor der geheimen Location irgendwo in den USA einreihten.

Die 36-Jährige benötigte nach der Sex-Aktion eine "rekonstruktive" Operation am After. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/wisco.tiff

"Ich dachte, es wäre eine lustige Idee, mit meiner Freundin Lily Phillips 50 Männer in meinen Hintern zu lassen, weil wir ja gerne verrückte Sachen machen", sagt die US-Amerikanerin in einem anderen Video auf Instagram. Anschließend erklärt sie, dass sie sich einer rekonstruktiven Operation am Po unterziehen musste, da anscheinend einiges beschädigt worden war.

"In meiner Branche muss alles perfekt aussehen, also bin ich hier in der Praxis", so die 36-Jährige. Obwohl Tiffany bereits rund 21 Jahre Berufserfahrung im Erotik-Bereich habe, wäre es ihr nach einem Stunt noch nie so schlecht ergangen.

Sie bezeichnet den Genesungsprozess als einen "der schlimmsten", den sie je durchmachen musste. "Jeder Moment hat geschmerzt."

In den Tagen nach der chirurgischen "Reparatur" hätte der Porno-Star immer auf Eisbeuteln sitzen müssen, um die Analverletzung zu kühlen.

Trotz der körperlichen Beschwerden würde die 36-Jährige die "Hintertür-Aktion" wiederholen. Allen anderen - vor allem den unerfahrenen Personen - rät sie davon aber ab. Schließlich sei die anschließend notwendige Behandlung nicht gerade günstig. "Wenn ihr nicht Tausende Dollar zahlen wollt, probiert es nicht aus."