Geburtenrate katastrophal niedrig: Dieses Land stirbt langsam aus

Seoul (Südkorea) - In fast allen Ländern sinkt die Geburtenrate. Mit nur 0,72 Kindern pro Frau bildet Südkorea weltweit das Schlusslicht.

Wesentlich schlimmer sieht es derzeit in Südkorea aus. Dort sind es laut nationaler Statistikbehörde nur noch 0,72 Kinder pro Frau.

Die aktuellen Zahlen für Deutschland, die vor einem Monat vorgelegt wurden, waren alarmierend. Nur noch 1,36 Kinder bekommen Frauen in Deutschland im Durchschnitt.

Neben den drei Hauptgründen spielen auch zahlreiche Nebenfaktoren eine Rolle.

In den vergangenen Jahren ist in Südkorea eine radikal-feministische Bewegung namens "4B-Movement" entstanden. 4B steht für die "Vier Neins" der Frauen in der Beziehung zu Männern: Kein Sex, kein Dating, keine Hochzeit und keine Kinder.

Welchen langfristigen Einfluss die Bewegung auf die Geburtenrate hat, ist jedoch noch unklar.

Auch die langen Pendelzeiten von der Wohnung bis zum Arbeitsplatz sind für viele Menschen belastend. Um dem entgegenzuwirken, wurde in der Hauptstadt Seoul vor Kurzem eine extrem schnelle U-Bahn eingeweiht.