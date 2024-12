"Golden Bachelor": Kandidatin reißt sich beim ersten Treffen das Kleid vom Leib

Kreta - Der Startschuss für die erste "Golden Bachelor"-Staffel in Deutschland ist gefallen und der Rosenkavalier Franz Stärk (73) hat die Suche nach der großen Liebe begonnen. Bereits beim ersten Treffen beweisen seine Kandidatinnen, dass die älteren Semester alles andere als langweilig und prüde sind ...

So präsentiert sich Kandidatin Kerstin (63) aus Erfurt in einem sehr konservativen Omakleid samt grauer Perücke, nur um sich beides im nächsten Augenblick vom Leibe zu reißen und ihren sexy Abendlook zum Vorschein kommen zu lassen.

Der 73-jährige Pensionär mit einer Vorliebe für Golf und Gitarrenmusik hat sich 18 schöne Frauen in seiner Altersklasse nach Kreta eingeladen.

Zum Abschluss des ersten Abends gab Franz ein paar Songs auf der Gitarre zum Besten. © RTL

Anders als bei den jüngeren "Bachelor-Staffeln" hat hier jede Kandidatin schon ein Päckchen und eine Lebensgeschichte mitgebracht, wie zum Beispiel Susanne (63) aus Abstatt, die ihre große Liebe nach vielen Jahren Ehe an eine plötzliche Lungenembolie verlor.

Auch der Rosenkavalier selbst wurde nach 25 Jahren Ehe und einem gemeinsamen Sohn von seiner Frau verlassen, nachdem diese einen neuen Mann während ihres Kur-Aufenthaltes kennengelernt hatte. "Da ist auf jeden Fall eine Sehnsucht nach Liebe und Körperlichkeit vorhanden. Ich umarme gerne Menschen und fühle sie", hofft Franz.

Ihren Lebensmut hat auf jeden Fall keine der Kandidatinnen verloren, Bärbel (73) aus München etwa schmeißt sich kurz nach dem Einzug in die Villa bereits oben ohne in den Pool.

"Da blitzt der Nippel durch, was ist denn das?", wird von der Seite getuschelt, bis Kandidatin Mona ihre Mitbewohnerinnen aufklärt. "In den 20er-Jahren war das voll okay, heute macht das keine mehr. Heute gibt es nur noch dieses OnlyFans!", schimpft die 63-Jährige.

Was der "Golden Bachelor" Franz von seinen freizügigen Ladys hält und wie die ersten Dates verlaufen, seht Ihr ab Dienstag wöchentlich auf RTL+.