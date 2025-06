Bachelor landet den ersten Kuss - und trotzdem rennen ihm die Frauen weg!

Südafrika - Es geht Schlag auf Schlag bei " Den Bachelors "! Während so manche Kandidatin in Folge 3 immer noch nicht weiß, ob sie Felix (32) oder Martin (35) besser finden soll, schnappt sich eine Kontrahentin mal eben den allerersten Kuss der Staffel.

Und so sollte es niemanden überraschen, dass noch am selben Abend mit einem Kuss "drauf aufgebaut" wird. Damit hat die 27-jährige Producerin den ersten Knutscher der Staffel abgestaubt. "Ich mag sie sehr", resümiert Martin.

Innerhalb kürzester Zeit liegen sich die beiden in den Armen, sodass auch der Bachelor nicht umhinkommt zu bemerken: "Es fühlt sich gut und richtig an und so, als ob man da drauf aufbauen kann."

Felix (32) scheint bei den Frauen in der Villa ziemlich gut anzukommen. © RTL

Gut für Felix, dass sich umgekehrt auch viele Frauen in ihn zu verlieben scheinen: Sowohl Seyma (31) als auch Vivi (34) "gehören" eigentlich zu Team Martin, haben aber beide größeres Interesse an dessen Co-Bachelor.

Da Vivi von Anfang an zu seinen Favoritinnen gehört, ist die Sache für Felix hier schnell klar: "Ich will Vivi auf jeden Fall in meinem Team haben." Und so darf sich die 34-Jährige diesmal tatsächlich über eine Rose von ihm und nicht von Martin freuen.

Etwas komplizierter läuft es hingegen bei Seyma, die sich unsicher ist, ob Felix den Funken zwischen ihnen genauso deutlich spürt wie sie. "Mich ärgert es halt, weil ich so verunsichert bin, wie ich das jetzt angehen will", bricht sie vor der entscheidenden Nacht der Rosen in Tränen aus.

So richtig überzeugt scheint Felix nicht von ihrer Connection zu sein, überreicht ihr dann aber dennoch seine letzte Rose. Somit sind gleich zwei Frauen in einer Folge in sein Team übergelaufen.