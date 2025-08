"Hässlicher, alter, weißer Ü40-Mann": Jetzt legt sich Katja Krasavice auch noch mit Frei.Wild an!

Neuer Beef für Katja Krasavice (28)! Auf Instagram hat sich die "Boss Bitch" nun mit Frei.Wild-Sänger Philipp Burger (44) angelegt. © Montage: Screenshot/instagram.com/katjakrasavice

"Mir wurde gerade von einer Followerin geschickt, dass so ein hässlicher, alter, weißer Ü40-Mann sich auf Instagram darüber beschwert, dass ich als Frau keine Kinder will", fiel die selbst ernannte "Boss Bitch" gleich mit der Tür ins Haus, ohne dabei zunächst den Namen des Sängers zu nennen.

"Warum sich ein alter Mann jetzt darin einmischt, ob ich Kinder will oder nicht? Weil er platzt, dass ich als Frau eine Multi-Millionärin bin und so ein Typ wie er immer irrelevanter wird in der Gesellschaft", versuchte sich die Ex-DSDS-Jurorin kurz an einer Erklärung, um dann vom Leder zu ziehen: "Die Zeiten sind vorbei, die du früher hattest, Opi, als Frauen sich unterdrücken lassen haben von 'nem Hurensohn wie dir."

Burger hatte Katjas Äußerungen, Frauen würden keine Kinder mehr für Männer austragen und sie selbst ihr Geld lieber für die Hilfe anderer ausgeben wollen, zuvor als "bescheuert, egoistisch, übergriffig, komplett daneben" bezeichnet, sogar von einer "Minderwertschätzung für das menschliche Leben im Allgemeinen" gesprochen.

"Das klingt für mich nach purer Familien-, Männer- und Verantwortungsverachtung", so der Sänger, der Katja gleich noch nahelegte, nicht die Hand zu beißen, die sie nährt. Seine Behauptung: Ihr Geld komme "nicht von Feminismus-Fanatikern, sondern wohl fast ausschließlich von Männern, die ihr OnlyFans-Konto füllen".