Hanna Weig ist frisch verliebt und will bei OnlyFans durchstarten

Berlin - Bei Hanna Weig (29) ist aktuell einiges los: Das Model ist nicht nur frisch verliebt, sondern will auch beruflich neue Wege gehen - mit einem eigenen OnlyFans-Profil.

Model Hanna Weig (29) hat ihr Herz neu verschenkt. © screenshot/instagram/hannaweig

Nach ihrer Beziehung mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39), von dem sie inzwischen offiziell geschieden ist, und der Romanze mit Popstar Jason Derulo (36) schwebt Hanna Weig seit einiger Zeit wieder auf Wolke sieben.

Nun verriet die Influencerin erste Details zum neuen Mann an ihrer Seite: Er heißt Anton, ist 33 Jahre alt, stammt ebenfalls aus Bayern und arbeitet als Justizvollzugsbeamter, wie Hanna im Gespräch mit "Bild" berichtete. Dass ihr Neuer diesmal nicht aus der Promi-Welt stammt, ist für die 29-Jährige ein dicker Pluspunkt.

Auf die Frage, was sie an ihrem Traumprinzen besonders liebe, antwortete Hanna Weig: "Er ist bodenständig, ohne Social Media und Aufmerksamkeitsproblem, genau das ist mein Anton!"

Seit einem halben Jahr sind die beiden zusammen, zeigen sich regelmäßig turtelnd auf Instagram. Kennengelernt hat sich das Paar auf einer Datingplattform, wie Hanna in dem Boulevardblatt erzählte.

Mit der neuen Beziehung ist für Hanna Weig offenbar auch das Fundament da, den nächsten Karriereschritt zu wagen: Sie will auf der Erotikplattform OnlyFans durchstarten!