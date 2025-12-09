Hanna Weig ist frisch verliebt und will bei OnlyFans durchstarten
Berlin - Bei Hanna Weig (29) ist aktuell einiges los: Das Model ist nicht nur frisch verliebt, sondern will auch beruflich neue Wege gehen - mit einem eigenen OnlyFans-Profil.
Nach ihrer Beziehung mit GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (39), von dem sie inzwischen offiziell geschieden ist, und der Romanze mit Popstar Jason Derulo (36) schwebt Hanna Weig seit einiger Zeit wieder auf Wolke sieben.
Nun verriet die Influencerin erste Details zum neuen Mann an ihrer Seite: Er heißt Anton, ist 33 Jahre alt, stammt ebenfalls aus Bayern und arbeitet als Justizvollzugsbeamter, wie Hanna im Gespräch mit "Bild" berichtete. Dass ihr Neuer diesmal nicht aus der Promi-Welt stammt, ist für die 29-Jährige ein dicker Pluspunkt.
Auf die Frage, was sie an ihrem Traumprinzen besonders liebe, antwortete Hanna Weig: "Er ist bodenständig, ohne Social Media und Aufmerksamkeitsproblem, genau das ist mein Anton!"
Seit einem halben Jahr sind die beiden zusammen, zeigen sich regelmäßig turtelnd auf Instagram. Kennengelernt hat sich das Paar auf einer Datingplattform, wie Hanna in dem Boulevardblatt erzählte.
Mit der neuen Beziehung ist für Hanna Weig offenbar auch das Fundament da, den nächsten Karriereschritt zu wagen: Sie will auf der Erotikplattform OnlyFans durchstarten!
Auf Instagram zeigt sich Hanna Weig schon länger mit ihrem Neuen
Hanna Weig über OnlyFans-Pläne: "Schritt in Richtung Selbstbestimmung"
Für sie sei das, "ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung", erklärte das Model. Weiter sagte sie: "Frauen werden oft für ihre Körper, ihre Entscheidungen oder ihre Art, sich darzustellen, bewertet – egal, was sie tun."
Mit Kritik an ihrer Entscheidung rechnet Hanna Weig offenbar ohnehin. Doch die Mutter einer Tochter gibt sich selbstbewusst: "Ich plane ästhetische, sinnliche und stilvolle Inhalte, aber auf eine Art, wie man mich noch nie gesehen hat."
Und was sagt ihr Anton zu den neuen Plänen? Der Justizvollzugsbeamte hat offenbar kein Problem damit, wenn seine Freundin sich freizügig im Netz zeigt.
Ihr Partner unterstütze sie voll und ganz, betonte Hanna.
Titelfoto: screenshot/instagram/hannaweig