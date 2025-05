Liebes-Aus bei Hanna Weig: Darum hat sie Jason Derulo den Laufpass gegeben

Alles in Kürze

Hanna Weig (29) war ein Jahr lang die Frau an der Seite von Jason Derulo. © Screenshot/Instagram/hannaweig (Bildmontage)

"Ich habe die Beziehung im Februar beendet. Wir hatten zu unterschiedliche Lebensstile. Ich wünsche mir ein ruhiges, bodenständiges Familienleben. Das war mit einem Superstar schwierig", zitiert Bild die 29-Jährige.

Der R'n'B-Sänger leugnete die Liaison mit der Ex-Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (38) bis zuletzt in der Öffentlichkeit: "Ich habe keine deutsche Freundin", erklärte er Ende April in einem RTL-Interview.

Das mag wohl aus seiner Sicht so gewesen sein, aber nach Aussage von Weig, sind die zwei ein Jahr lang gemeinsam durchs Leben gegangen, wie sie ihrer Freundin Lisa Mathieu (32) in ihrem gemeinsamen Podcast "Traumfrauenrezept" erzählte.

Aber "ich wusste immer: Ich bin nicht die einzige und er hat Sex mit anderen, on Tour", räumte Hanna ein. Sie habe sich in dieser Zeit aber auch mit anderen Männern getroffen. Nach einem halben Jahr voller Spaß und Jet-Set-Leben seien ihr dann erste Zweifel gekommen und sie habe hinterfragt, was sie eigentlich von dieser "Beziehung" wolle.

Sie wollte endlich wieder eine ernsthafte Partnerschaft führen, die mit dem US-Star nicht möglich gewesen sei, sodass sie schließlich die Reißleine zog: "Ich hatte eine geile Zeit mit Dir, ich war so dankbar, es war toll, ich mag Dich so gern, aber das ist halt einfach nichts mit uns und hab die Nummer beendet" - per Textnachricht.