Junge (11) erschießt Vater aus Wut, jetzt spricht Mutter Jillian: "Ich kann das alles gar nicht begreifen"

Pennsylvania (USA) - Der Fall schockiert noch immer! Weil der elf Jahre alte Clayton von seinem Adoptivpapa Douglas Nintendo-Switch-Verbot bekommen hatte, soll er zu dessen Revolver gegriffen haben, ins elterliche Schlafzimmer gegangen sein und seinen Vater in den Kopf geschossen haben . Mit den Worten "Ich habe Daddy umgebracht" offenbarte er sich der Polizei. Jetzt sprechen seine Mutter Jillian und seine Tante Raechel

Douglas (†54), Jillian und ihr kleiner Clayton waren eine glückliche Familie. Dann brannten dem Jungen wohl aus Wut die Sicherungen durch. © Screenshot/givesendgo.com

"Ich habe sowohl meinen Mann als auch meinen Sohn verloren. Ich kann das alles gar nicht begreifen", erzählt Jillian im Interview mit The U.S. Sun.

Sie sei "untröstlich", die Liebe zu ihrem kleinen Clayton habe trotz der schlimmen Tat aber nicht gelitten. Am Tattag sei ihr Sohn wütend gewesen, habe "nicht über die Konsequenzen nachgedacht".

Gegen den Elfjährigen wurde inzwischen Anklage wegen Totschlags erhoben. Aktuell befindet er sich in Gewahrsam, sitzt umgeben von erwachsenen Straftätern im Gefängnis von Perry County im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Jillian beschreibt ihren Mann Douglas (†54) als "unglaublichen" und "großartigen" Menschen. Elf Jahre waren beide ein Paar. Ihre beste Freundin Raechel pflichtet ihr bei. Doug sei "eine liebe Seele" gewesen. Immer fleißig, lustig, entspannt: "Er hat Jill gezeigt, wie sich wahre Liebe anfühlt, und er war ein großartiger Vater für Clayton", sagt Raechel.