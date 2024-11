Hat mehr als 300 Männer missbraucht: Horror-Urologe muss lebenslang ins Gefängnis

New York - Seine Verbrechen sorgen für Entsetzen. Jahrelang trieb der Urologe Dr. Darius Paduch (57) in den renommiertesten Krankenhäusern New Yorks sein Unwesen, lebte seine perversen Fantasien aus, missbrauchte mehr als 300 Männer. Nun muss der Ekel-Arzt für immer in den Knast.

Dr. Darius Paduch (57) hat schwerste Sexualstraftaten an arglosen Männern begangen. © X/Darius Paduch

Seinen Opfern spielte er den fürsorglichen Arzt vor. Doch wenn er mit ihnen alleine in seinem Behandlungsraum war, zeigte der Horror-Mediziner sein wahres Gesicht.

Die Vorwürfe, die von der Staatsanwaltschaft von New York gegen Darius Paduch erhoben wurden, haben es in sich. Zwischen 2007 und 2019 soll sich der auf Unfruchtbarkeit spezialisierte Urologe an 310 Patienten - allesamt Männer - vergangen haben. Nach einem Bericht der New York Post fanden die Taten in den besten Krankenhäusern der Stadt statt.

Wenn ihn seine widerliche Neigung überkam, war niemand vor dem so freundlich dreinblickenden Doktor sicher. Zu seinen Opfern zählen sowohl Rentner als auch Minderjährige. Manche Männer mussten den Missbrauch jahrelang ertragen.

2023 flogen die Machenschaften des Sexverbrechers auf, seitdem saß der 57-Jährige in Untersuchungshaft. Am Mittwoch verurteilte ihn Richter Ronnie Abrams zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe.