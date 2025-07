22.07.2025 15:41 Sexueller Missbrauch in katholischer Kita? Bistum Eichstätt unter Druck

Was geschah in einer Kita im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz? Das Bistum Eichstätt hält sich mit Details zurück.

Von Benedikt Zinsmeister

Neumarkt in der Oberpfalz/Eichstätt - Eine Person, die in einem katholischen Kindergarten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz angestellt war, ist wegen schwerer Vorwürfe vorläufig freigestellt worden. Alles in Kürze Vorwürfe sexuellen Missbrauchs in katholischer Kita

Neumarkt in der Oberpfalz/Eichstätt - Eine Person, die in einem katholischen Kindergarten im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz angestellt war, ist wegen schwerer Vorwürfe vorläufig freigestellt worden. Das Bistum habe gemäß den Vorgaben der kirchlichen Interventionsordnung gehandelt und Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden aufgenommen, "um die weiteren Maßnahmen abzustimmen und um die laufenden Untersuchungen nicht zu beeinträchtigen". Die betroffene Person streitet die Vorwürfe ab. Bis zum Abschluss der Ermittlungen gelte die Unschuldsvermutung. Erst nach Abschluss der strafrechtlichen Untersuchungen werde das Bistum endgültige Entscheidungen treffen. "Die Mitarbeitenden der betroffenen Einrichtung wurden informiert. Ihnen wurde umfassende Unterstützung angeboten, um eine offene Kommunikation und größtmögliche Transparenz zu gewährleisten", hieß es weiter. Bistum Eichstätt: Ähnliche Vorwürfe gegen Kindergarten-Mitarbeiterin erst vor einigen Monaten Erst im Oktober vergangenen Jahres wurde eine Kindergarten-Mitarbeiterin des Dekanats Ingolstadt, das ebenfalls dem Bistum Eichstätt unterliegt, vorläufig freigestellt.

Der Vorwurf: sexualisierte Gewalt zum Nachteil von Kindern.

