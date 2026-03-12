Heidi Klum überrascht mit Diagnose-Beichte: "Es ist meine Superpower"

Los Angeles (USA) - Heidi Klum (52) hat viele Rollen: Model, Produzentin, Sängerin, Moderatorin, Mutter und Ehefrau. Doch hinter all diesen Aufgaben steckt auch eine Herausforderung, die sie privat meistert. Denn die GNTM -Moderatorin machte gerade ihre ADHS-Diagnose öffentlich.

Heidi Klum (52) spricht offen über ihre ADHS-Diagnose. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In einem Interview mit "Glamour" offenbarte Heidi Klum, dass sie eine Form der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung habe. Doch darunter leide sie nicht – im Gegenteil: "Ich sehe ADHS als etwas Positives, weil ich damit mehr Sachen gleichzeitig machen kann. Es ist meine Superpower."

In ihrem alltäglichen Leben scheint ihr die Diagnose sogar von Vorteil zu sein. Schließlich könne fast niemand so gut zehn Dinge gleichzeitig managen wie die 52-Jährige. Genau das beschreibt sie selbst auch: So sei sie "sehr hyperaktiv" und könne "tausend unterschiedliche Sachen auf einmal machen".

Heidi verrät: Während viele über zu viel Stress klagen, legt sie selbst noch eine Schippe drauf.

Sie produziert Shows, moderiert "Germany’s Next Topmodel", plant neue Projekte – und jongliert dabei Familie und Social-Media-Alltag. Für die gebürtige Bergisch-Gladbacherin wirkt das offenbar eher wie ein Energieschub als eine Last.