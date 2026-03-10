Heidi Klum und Roland Emmerich kommen nach Hamburg

Hamburg - Supermodel Heidi Klum (52) und Blockbuster-Regisseur Roland Emmerich (70) kommen im Mai nach Hamburg , um auf der Digital- und Marketingmesse OMR zu sprechen.

Heidi Klum (52) wird im Mai auf der OMR über ihre Karriere sprechen. © Annette Riedl/dpa

Sie stünden für zwei Weltkarrieren "Made in Germany", teilten die Messemacher in Hamburg mit.

Klum, die seit den 1990er-Jahren die Branche mit internationalen Kampagnen prägt und inzwischen 21 Staffeln von "Germany's Next Topmodel" sowie Formate wie "Project Runway" und "America’s Got Talent" gedreht hat, habe sich längst als feste Größe in der internationalen Unterhaltung etabliert. Zudem sei sie als Markenbotschafterin und Unternehmerin erfolgreich.

Filmemacher Roland Emmerich ist ebenfalls eine Institution in seiner Branche. Mit Action-, Katastrophen- und Science-Fiction-Filmen wie "Independence Day", "Godzilla", "The Day After Tomorrow" und "Stargate" wurde er berühmt. Dabei habe er unternehmerische Weitsicht bewiesen und das Genre des modernen Blockbusters neu definiert.

Klum und Emmerich werden auf der OMR über ihre Karrieren sprechen und auch davon erzählen, wie man über Jahre hinweg Relevanz behält und Vision in Erfolgsmodelle verwandelt.