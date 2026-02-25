"Erstes Mal" für Heidi Klum: Dieses Foto ist eine Premiere

Los Angeles (USA) - Dieses Shooting war selbst für Modelmama Heidi Klum (52) ein absolutes Novum: Die Vierfachmama posierte für das Cover eines US-Magazins erstmals an der Seite ihrer Kinder Leni (21) und Henry Samuel (20).

Heidi Klum (52) startete ihre Modelkarriere mit 19 Jahren. © picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ...

Nicht nur Heidis älteste Tochter Leni eifert ihrer berühmten Mama bereits seit Jahren erfolgreich als Nachwuchsmodel nach, auch ihr Zweitgeborener Henry erobert nach und nach die Modewelt und versucht, in die großen Fußstapfen seiner prominenten Mutter zu treten.

Jetzt machen die drei Klums gemeinsame Sache: Während das Mutter-Tochter-Duo in den vergangenen Jahren schon mehrfach zusammen vor der Kamera stand, posierte die Familienbande nun erstmals zu dritt für ein Shooting.

Auf dem Cover des US-Magazins "Paper", wo die Klums ihre zweiteilige Doku-Reihe "On & Off the Catwalk" bewerben, demonstrieren Leni und Henry ihre Model-Qualitäten an der Seite der GNTM-Chefin.

Während die beiden Frauen in bunten Outfits auf einer Bärenstatue Platz genommen haben, zerschmettert Henry - ganz in weiß - hinter ihnen eine Ananas mit einem Baseballschläger.