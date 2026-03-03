In sexy Blüten-Dessous: Heidi und Leni Klum wecken Frühlingsgefühle
Los Angeles (USA) - Pünktlich zum März läuten Heidi (52) und Leni Klum (21) den Frühling ein. Für die neue Kampagne der italienischen Lingerie-Marke Intimissimi posiert das Mutter-Tochter-Duo in verspielten Kirschblüten-Dessous.
Mama Klum und ihre älteste Tochter Leni, die sich in knapper Spitzen-Unterwäsche sinnlich aneinander schmiegen: Dieser Anblick ist inzwischen längst keine Seltenheit mehr.
Bereits seit mehreren Jahren arbeiten die beiden Models aus dem Hause Klum als feste Markenbotschafterinnen für das italienische Dessous-Label Intimissimi und stehen seitdem immer wieder für gemeinsame Kampagnen vor der Kamera.
Die aktuelle Wäschekollektion der Modemarke, die Heidi und Leni auf ihren Instagram-Kanälen bewerben, trägt den Namen "Cherry Blossom" und verspricht einen verspielten Mix aus Leichtigkeit und Romantik.
In einem Meer aus blassrosa Kirschblüten rekelt sich das berühmte Mutter-Tochter-Gespann für die Werbefotos auf dem Boden und blickt verführerisch in die Kamera.
Während Leni in zarten Pastelltönen verzaubert, setzt die Modelmama in einem Spitzen-Set in kräftigem Magenta ein Statement.
Intimissimi-Kampagnen: Auch Oma Klum modelte schon mit Heidi und Leni
Dass die beiden Klum-Frauen vor der Kamera so gut miteinander harmonieren, dürften sie, neben ihrer engen Bindung und langjährigen Erfahrung, auch dem vertrauten Team hinter der Kamera zu verdanken haben: Dort war mit Star-Fotograf Rankin (59) und Creative Director Thomas Hayo (57) ein echtes GNTM-Dreamteam am Werk.
Es ist bereits das fünfte Mal, dass Heidi und Leni Klum gemeinsam für Intimissimi shooten. Selbst Heidis Mutter Erna (82) hatte sich in der Vergangenheit an der Seite ihrer berühmten Tochter und ihrer Enkelin ablichten lassen.
Trotz des inzwischen bewährten Konzeptes hatten die sexy Aufnahmen des Familiengespanns in der Vergangenheit immer wieder für Furore und viel Kritik gesorgt. Doch der Erfolg der Kampagnen scheint Heidi und Leni recht zu geben.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Annette Riedl