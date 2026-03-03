In sexy Blüten-Dessous: Heidi und Leni Klum wecken Frühlingsgefühle

Los Angeles (USA) - Pünktlich zum März läuten Heidi (52) und Leni Klum (21) den Frühling ein. Für die neue Kampagne der italienischen Lingerie-Marke Intimissimi posiert das Mutter-Tochter-Duo in verspielten Kirschblüten-Dessous.

Heidi Klum (52, r.) und Tochter Leni Klum (21) sind ein eingespieltes Team. © picture alliance/dpa | Annette Riedl

Mama Klum und ihre älteste Tochter Leni, die sich in knapper Spitzen-Unterwäsche sinnlich aneinander schmiegen: Dieser Anblick ist inzwischen längst keine Seltenheit mehr.

Bereits seit mehreren Jahren arbeiten die beiden Models aus dem Hause Klum als feste Markenbotschafterinnen für das italienische Dessous-Label Intimissimi und stehen seitdem immer wieder für gemeinsame Kampagnen vor der Kamera.

Die aktuelle Wäschekollektion der Modemarke, die Heidi und Leni auf ihren Instagram-Kanälen bewerben, trägt den Namen "Cherry Blossom" und verspricht einen verspielten Mix aus Leichtigkeit und Romantik.

In einem Meer aus blassrosa Kirschblüten rekelt sich das berühmte Mutter-Tochter-Gespann für die Werbefotos auf dem Boden und blickt verführerisch in die Kamera.

Während Leni in zarten Pastelltönen verzaubert, setzt die Modelmama in einem Spitzen-Set in kräftigem Magenta ein Statement.