Heiße Porno-Vorlieben der Deutschen: "Omas" besonders in einer Stadt beliebt

Berlin - Die wohl wichtigste Frage zum Jahresende lautet: "Auf welche Schmuddelfilme sind die Deutschen 2025 richtig abgefahren?" Besonders eine der häufig gesuchten Kategorien wirft Fragen auf.

Auch im Jahr 2025 haben die Deutschen wohl wieder viel masturbiert. (Symbolbild) © 123RF/grinvalds

In ihrem Jahresreport hat die Erotik-Plattform "Erotik.com" nach eigenen Angaben insgesamt 3,4 Millionen Suchanfragen und über 80 Millionen Seitenaufrufe von deutschen Porno-Guckern analysiert.

Das Ergebnis: In diesem Jahr wurde deutschlandweit am häufigsten zu der Kategorie "Swinger" selbst Hand angelegt. Auf Platz zwei und drei folgten die Kategorien "Deutsch" und "Gangbang".

Während die Vorliebe für Swinger-Szenarios in einem Großteil der Bundesländer das Ranking dominierte, hoben sich die feuchtfröhlichen Vorlieben mancherorts doch deutlich davon ab.

Die Brandenburger etwa favorisierten Erotik-Filmchen, bei denen der Eingang durch das Hintertürchen erfolgt. In Thüringen stand man auf schmutzige Sprüche ("Dirty Talk"), in Sachsen stoßen schlüpfrige Massage-Szenarios auf große Erregung.

Ein ganz besonderes sexuelles Interesse fand sich dagegen in München: Nirgendwo wurde häufiger nach der Kategorie "Omas" gesucht, als in der bayrischen Landeshauptstadt. Auch deutschlandweit schnitten die "Sexy-Seniorinnen" mit Platz 13 überraschend gut ab und ließen gar Kategorien wie "Handjob" oder "Outdoor" hinter sich.