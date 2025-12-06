 4.546

Heiße Porno-Vorlieben der Deutschen: "Omas" besonders in einer Stadt beliebt

Eine Analyse zeigt, welche schlüpfrigen Kategorien die Deutschen in diesem Jahr besonders heiß fanden.

Von Malte Kurtz

Berlin - Die wohl wichtigste Frage zum Jahresende lautet: "Auf welche Schmuddelfilme sind die Deutschen 2025 richtig abgefahren?" Besonders eine der häufig gesuchten Kategorien wirft Fragen auf.

Auch im Jahr 2025 haben die Deutschen wohl wieder viel masturbiert. (Symbolbild)
Auch im Jahr 2025 haben die Deutschen wohl wieder viel masturbiert. (Symbolbild)  © 123RF/grinvalds

In ihrem Jahresreport hat die Erotik-Plattform "Erotik.com" nach eigenen Angaben insgesamt 3,4 Millionen Suchanfragen und über 80 Millionen Seitenaufrufe von deutschen Porno-Guckern analysiert.

Das Ergebnis: In diesem Jahr wurde deutschlandweit am häufigsten zu der Kategorie "Swinger" selbst Hand angelegt. Auf Platz zwei und drei folgten die Kategorien "Deutsch" und "Gangbang".

Während die Vorliebe für Swinger-Szenarios in einem Großteil der Bundesländer das Ranking dominierte, hoben sich die feuchtfröhlichen Vorlieben mancherorts doch deutlich davon ab.

Männer stehen Schlange, doch OnlyFans-Star Sophie Rain ist wählerisch bei der Partnerwahl
Erotik Männer stehen Schlange, doch OnlyFans-Star Sophie Rain ist wählerisch bei der Partnerwahl

Die Brandenburger etwa favorisierten Erotik-Filmchen, bei denen der Eingang durch das Hintertürchen erfolgt. In Thüringen stand man auf schmutzige Sprüche ("Dirty Talk"), in Sachsen stoßen schlüpfrige Massage-Szenarios auf große Erregung.

Ein ganz besonderes sexuelles Interesse fand sich dagegen in München: Nirgendwo wurde häufiger nach der Kategorie "Omas" gesucht, als in der bayrischen Landeshauptstadt. Auch deutschlandweit schnitten die "Sexy-Seniorinnen" mit Platz 13 überraschend gut ab und ließen gar Kategorien wie "Handjob" oder "Outdoor" hinter sich.

Insbesondere die Kategorie "Swinger" lässt offenbar viele in Wallung kommen. (Symbolbild)
Insbesondere die Kategorie "Swinger" lässt offenbar viele in Wallung kommen. (Symbolbild)  © 123rf/marchsirawit

"Primetime": Deutsche haben besonders nach dem Tatort richtig Bock

Adriana Chechik (34) war 2025 die beliebteste Darstellerin.
Adriana Chechik (34) war 2025 die beliebteste Darstellerin.  © X/@adrianachechik

Die Titel für die deutsche Porno-Hauptstadt geht im Jahr 2025 allerdings nach Frankfurt am Main. Laut Analyse wurden hier pro Kopf am meisten Sexfilme konsumiert. Es folgten Köln und Stuttgart.

Ebenfalls interessant: Die meisten Deutschen haben sonntagabends um 22 Uhr - direkt nach dem "Tatort" - richtig Bock auf Porno.

Die meistgesuchte Erotikdarstellerin war in diesem Jahr US-Girl "Adriana Chechik" (34), gefolgt von der Kölnerin "Anny Aurora" (29) und der Französin "Anissa Kate" (38).

"Hase" und "Baby" nicht ganz vorn! Diese Wörter werden am häufigsten beim Dirtytalk gestöhnt
Erotik "Hase" und "Baby" nicht ganz vorn! Diese Wörter werden am häufigsten beim Dirtytalk gestöhnt

Jan Smeets, Pressesprecher von "Erotik.com", fasste den Porno-Konsum der Deutschen insgesamt folgendermaßen zusammen: "Swinger, Cuckold, Gangbang – die Top-Kategorien zeigen einen klaren Trend zu Gruppendynamiken. Das spiegelt einen gesellschaftlichen Wandel wider: Sexuelle Fantasien werden offener, Tabus brechen auf."

Titelfoto: 123RF/grinvalds

Mehr zum Thema Erotik: