Erfolgreichster Pornostar der Welt? So stolz ist Bonnie Blues Papa auf seine Tochter

London (Großbritannien) - Bonnie Blue (26) hat sich nicht nur durch ihre Videos, sondern auch durch ihre zahlreichen Skandale einen Namen gemacht, ist heute womöglich der bekannteste Erotikstar der Welt. Doch wie ist das eigentlich für die Eltern, wenn die eigene Tochter nackt im Netz zu sehen ist und ständig mit Negativschlagzeilen von sich reden macht?

Bonnie Blue (26) zählt zweifelsohne zu den größten Erotikstars der Welt. © Montage: Instagram/bonnieblue

Allem Anschein nach gar nicht so schlimm, wie man denken könnte!

Denn wie die Britin nun im Gespräch mit dem Daily Star verriet, kommen ihre Mama und ihr Papa ganz gut mit ihrem zweifelhaften Ruhm zurecht. Für ihre Mutter seien eher die Fluten an fiesen Kommentaren in den sozialen Medien das Problem, als der eigentliche Job ihrer Tochter.

"Sie war so frustriert, weil sie sah, wie viele der Hasskommentare nicht wahr waren", erinnerte sich die 26-Jährige. Ihr Rat: "Ignoriere es einfach und lass uns einen schönen Urlaub machen - die Witze sind auf ihre Kosten, nicht auf unsere."

Und auch der Vater von Tia Billinger, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, steht demnach hinter ihr und müsse sich auch keine blöden Sprüche von seinen Kumpels anhören.

"Sie geben ihm alle High Fives. Mein Vater hat einen guten Freundeskreis und alle kennen mich von klein auf." Seine Kumpels würden sie nicht auf eine sexuelle Weise sehen, versicherte Bonnie.