Absurde Aktion! "Bares für Rares"-Kandidat will zehn Biere und Bulette für alte Heizdecke

Köln - Einen solchen Verkauf hat es in über zehn Jahren " Bares für Rares " tatsächlich noch nie gegeben. Der Experte glaubt zunächst sogar an einen Scherz!

"Bares für Rares"-Experte Sven Deutschmanek (48) glaubte angesichts des kuriosen Verkaufsobjekts zunächst an einen Scherz des Verkäufers. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Rahmen der ZDF-Trödelshow wurde bislang schon so gut wie alles feilgeboten. Vom sündhaft teuren Oldtimer über einen alten Louis-Vuitton-Koffer bis hin zum 30 Jahre alten Kuchenstück.

Doch das, was Jürgen Zelustek aus Düsseldorf mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln bringt, wird ohne Frage in die Geschichte der Sendung eingehen. Der frühere Sportjournalist hat allen Ernstes eine alte Heizdecke mitgebracht.

"Die habe ich im Keller meiner Mutter gefunden", verrät der Studio-Gast im Gespräch mit Moderator Horst Lichter, dem vor lauter Staunen die Kinnlade runterfällt. "Das ist Premiere - das haben wir noch nie gehabt", stammelt der 62-Jährige.

Für Sven Deutschmanek (48) steht derweil fest: "Das ist ein Gag und gut!" Doch weit gefehlt. Zelustek will für das Heizgerät wirklich einen neuen Besitzer finden. Der Experte lässt sich schließlich darauf ein und hebt vor allem die Verpackung des Utensils aus den 60er Jahren hervor.

So ist auf dem Karton eine Katze abgebildet. Dazu passend der offizielle Name des Produkts: "Pussy Heizkissen". Auf die Frage nach dem Wunschpreis folgt die nächste Überraschung. "Zehn Kölsch und eine Frikadelle", fordert Zelustek.