"Bares für Rares"-Experte schürt Hoffnung auf das große Geld, doch der Traum platzt

Köln - Ein heißer Ofen bringt Horst Lichter (63) bei " Bares für Rares " mächtig in Wallung. Auch der Experte schwärmt. Im Händlerraum werden die zuvor geschürten Erwartungen allerdings jäh zerstört!

Alle Bedienelemente sind noch original, wie zum Beispiel die alte Leder-Satteltasche, Lichtschalter, Gangschaltung oder der Dekompressionshebel. Sogar der alte Lack ist noch vorhanden. In dieser Form sei das Bike "eher selten aufzufinden". Doch wie viel ist die "Zeitgeschichte auf zwei Rädern" wert?

Bei dem Zweirad, das Gaetano Restle und seine Tochter Tamani mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht haben, handelt es sich um ein Damen-Motorrad aus dem Jahr 1938, hergestellt von den Presto-Werken in Chemnitz . Tempolimit: 60 km/h.

"Hast du den Sound gehört? Und es riecht verdammt gut. Das sind die berühmten 98-ccm-Mororrädchen", glänzt der frühere TV-Koch mit seinem Fachwissen, als er das Verkaufsobjekt in seinem Studio sieht. "Das Ding ist eine Sensation!"

Für 1650 Euro geht die "Zeitgeschichte auf zwei Rädern" an Kult-Händler Walter "Waldi" Lehnertz (58, M.). © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Nachdem die Erwartungshaltung durch den Experten um ein Vielfaches nach oben geschraubt wurde, geht es für die Verkäufer mit entsprechend großer Vorfreude weiter in den Verhandlungsraum. Dort kommt es dann, wie es kommen musste …

Wolfgang Pauritsch (53) kann mit der Marke "Presto" rein gar nichts anfangen. Dass es sich um ein Damen-Bike handelt, erkennt der Österreicher aber sofort. Sein Kollege Fabian Kahl (33) kann derweil kaum fassen, dass alle Teile an dem Objekt noch original sein sollen.

Das erste Gebot kommt aber dennoch von Pauritsch und klingt sehr vielversprechend: 1000 Euro - damit ist der untere Wunschpreis gleich schon mal erreicht. Doch auch Walter Lehnertz (58) und Julian Schmitz-Avila (38) zeigen Interesse.

Allerdings steigt der Preis anschließend nur noch in kleinen Schritten. Als "Waldi" 1650 Euro in den Raum wirft, ist das Ende der Fahnenstange bereits erreicht. Die Expertise wird damit zwar überdeutlich verfehlt, dafür kassieren die Restles am Ende aber immer noch mehr Kohle als ursprünglich erhofft.

"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.