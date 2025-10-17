"Hertha, du alte H***": Dynamo-Fans sprühen klare Botschaft an Geschäftsstelle

Berlin - Erinnert ihr euch noch an die Yellow Madness? Über 30.000 Dresdner machten sich 2019 auf den Weg in die Hauptstadt. Dynamo nahm das Olympiastadion regelrecht ein. Es brannte gefühlt die vollen 120 Minuten Pokalkrimi lichterloh - und das nicht nur im Gästeblock.

Die mitgereisten Dresdener fackelten im Oktober 2019 alles ab, was sie hatten. (Archivfoto) © dpa/Andreas Gora

Sechs Jahre später kommt es am 1. November erneut zum brisanten Duell Hertha BSC gegen Dynamo Dresden. Wieder wollen Zehntausende Dresdener in die Hauptstadt kommen.

Im Vorfeld aber gibt es jetzt schon Ärger. Dynamo-Fans haben für eine unschöne Aktion gesorgt. Sie haben in der Nacht zu Freitag das Hertha-Graffiti an der Geschäftsstelle beschmiert.

Mehr noch: Die Unbekannten haben eine beleidigende Botschaft hinterlassen. "Dynamo kommt", steht links über dem H, dann wird es deutlich: "Hertha, du alte Hure: Rück mehr Karten raus, sonst fallen wir mit der Tür ins Haus."

Hintergrund: Der freie Verkauf ist auch zwei Wochen vor dem Spiel noch immer nicht gestartet. Bislang können nur Mitglieder von Hertha BSC Tickets kaufen. Schon jetzt zeichnet sich ab: Es dürfte eine volle Hütte werden, denn vor allem die Dynamo-Anhänger brennen auf das Spiel. Ob es diesmal aber wieder über 30.000 Dresdener werden?