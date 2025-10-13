Hertha BSC: Wer gehen und wer überraschend bleiben soll

Berlin - Gerade mal ein Viertel der Saison ist erst rum, und schon deutet sich bei Hertha BSC der nächste dicke Umbruch an. Gleich zehn Verträge laufen aus. Die wenigsten werden wohl bleiben!

Bei Hertha BSC stehen nach der Saison Veränderungen an. © Andreas Gora/dpa

So sollen der Bild zufolge unter anderem John Anthony Brooks (32), Routinier Diego Demme (33) und vermutlich auch Toni Leistner (35) ins letzte Vertragsjahr gehen. Bei Letzterem sollen nach der Saison Gespräche geführt werden, ist er doch auch mit 35 Jahren hinten drin eine Bank.

Pechvogel Brooks (32) hat sich bislang noch gar nicht empfehlen können. Kaum war seine Rückkehr perfekt, verletzte sich der Verteidiger im Training derart schwer, dass die komplette Saison gelaufen war. Jetzt kämpft er um sein Comeback.

Klar ist: Agustin Rogel (27), der noch einen gut dotierten Vertrag aus Bobic-Zeiten besitzt, würde Hertha lieber heute als morgen loswerden. Schon im Sommer suchte man händeringend einen Abnehmer. Vergeblich. Klappt es nun mit einem Winter-Wechsel?

Keeper Marius Gersbeck (30) hingegen soll seinen auslaufenden Vertrag verlängern. Laut Bild stehen die Chancen mehr als gut. Obwohl nur die Nummer zwei, soll die Verlängerung schon bald publik gemacht werden.