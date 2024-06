Hose runter: Neue Studie zum besten Stück des Mannes lässt tief blicken!

Riverside (USA) - In einer neuen Studie wurden sowohl Männer als auch Frauen befragt, was für sie einen attraktiven Penis ausmacht.

Sowohl Männer als auch Frauen wurden anlässlich der neuen Studie befragt, um das Idealbild eines Penis zu entwickeln.

Um die "ideale" Form und Länge des Penis zu finden, befragten Forscher der University of California in Riverside insgesamt 440 Männer und 334 Frauen. Ihre Vorlieben sind nun Teil einer gar nicht mal so unwichtigen Studie.

Rekrutiert wurden die 1029 Teilnehmer über Umfragen, unter anderem auf Amazon und Reddit. 539 Personen waren heterosexuell und 370 Personen entweder homo- oder bisexuell bzw. ordneten sich sexuell anders ein. Transgender waren ebenfalls dabei.

Mithilfe der Ergebnisse wurde es den amerikanischen Forschern ermöglicht, den "perfekten" Penis zu konstruieren.