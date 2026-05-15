Ihr drohen bis zu drei Jahre Haft! Kindergärtnerin schwanger von 14-Jährigem

Wien (Österreich) - Die österreichischen Behörden ermitteln derzeit gegen eine 24-jährige Pädagogin. Sie soll über Monate hinweg ein Verhältnis mit einem 14-Jährigen gehabt haben, von dem sie sogar schwanger wurde.

Die Kindergärtnerin (24) und der Schüler (14) sollen sich auf einem Bildungscampus in Wien kennengelernt haben. (Symbolfoto) © IMAGO / Volker Preußer

Wie die "Kronen Zeitung" zuerst berichtete, sollen sich der Jugendliche und die Kindergärtnerin auf einem Bildungscampus in der österreichischen Hauptstadt Wien kennengelernt haben.

Monatelang hätten die beiden ein sexuelles Verhältnis miteinander gehabt. Sogar Kolleginnen der 24-Jährigen sollen von den heimlichen Treffen gewusst, aber dazu geschwiegen haben.

Der mutmaßliche Missbrauch wurde erst öffentlich, als die Pädagogin schwanger wurde und das Kind verlor. Sie rückte anschließend selbst mit der Wahrheit heraus. Seitdem ist die Frau krankgeschrieben.

Ob sie womöglich Aufsicht über den Jugendlichen gehabt hatte, ist nicht bekannt. Auch wie es beruflich mit ihr weitergeht, ist aktuell unklar.

Ein Sprecher der Bildungsdirektion erklärte jedoch: "Die Schulleitung ist unmittelbar nach Kenntnis des Verdachts ihrer Meldepflicht nachgekommen." Sowohl die Abteilung Stadt Wien - Kinder- und Jugendhilfe als auch die Landespolizeidirektion Wien sowie die Bildungsdirektion seien informiert worden.