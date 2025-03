Ihr Ex soll sie angezündet haben! Frühere Weinkönigin: "Erinnere mich an Sätze wie 'Brenn, du Schl***e!'"

Kati H. (47) sagte vor dem Landgericht Dresden aus. © Steffen Füssel

Die einstige Weinkönigin und der Kraftfahrer waren seit 2018 ein Paar. "Aber er war massiv eifersüchtig", so Kati, die auch schilderte, dass er körperlich übergriffig wurde. Die Gastronomin hatte seiner Meinung nach zu viele männliche Gäste. Im Streit schlug er sie auch.

Am Tattag war er sauer, weil die Nossenerin einer Freundin beim Umzug half und so keine Zeit für ihn hatte. Der Streit steigerte sich so, dass sie ihn rauswerfen wollte. "Plötzlich hatte er den Kanister in der Hand", so Kati.

"Ich hatte Tage zuvor zwei Tischkamine gekauft. Dafür war das Bioethanol." Beide rangelten um den Behälter, die Frau ging zu Boden. "Und dann wurde ich von hinten damit überschüttet", sagte die Zeugin. "Ich war auf allen vieren, wollte weg, versuchte, mich auszuziehen. Da kam er mit dem Feuerzeug aus der Küche …"

Er habe sie angezündet. Sie schrie. "Ich erinnere mich an Sätze wie 'Brenn, du Schlampe!' Oder 'Dich bekommt keiner'", schilderte sie.

Irgendwann sagte er: "Du brennst nicht mehr, sei jetzt ruhig! Ich rufe keinen Arzt." Laut Anklage alarmierte er schließlich doch den Notruf, Kati konnte gerettet werden.