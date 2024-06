Missbrauch und Psychoterror? Weitere Betroffene melden sich zu Simon Unge zu Wort

LenaVanille hat am Donnerstag Stellung zu den Vorwürfen genommen. © Screenshot/Instagram/@ lenavanille

Bereits am Montag hatte der Influencer "iBlali" (Viktor), ein Video hochgeladen, in dem er erzählte, was Unge ihm und seiner Ex-Freundin angetan haben soll.

Um sie zu schützen, nannte er sie in dem Clip "Mara". Doch Simon versprach sich, sagte ihren richtigen Namen: Lena, genauer gesagt die Influencerin "LenaVanille".

Diese äußerte sich nun auf der Plattform "X" zu der ganzen Geschichte. "Durch aktuelle Ereignisse [...] habe ich leider erfahren müssen, wer Simon wirklich ist [...] Wie schlecht dieser Mensch hinter meinem Rücken über mich geredet [hat] und Lügen über mich verbreitete", so Lena.

Sie macht auch deutlich, dass sie sich lange von Unge manipulieren ließ. Der 33-Jährige habe ihr immer wieder gesagt, sie solle sich vor Viktor in Acht nehmen, er schade ihrem Ruf und mache alles nur noch schlimmer. Außerdem fühle sie sich emotional zutiefst verletzt und "benutzt". Bis heute hat sie das Thema nicht verarbeitet.

Im Nachhinein hat sie mit Rachel, der Ex-Freundin von Simon, die die ersten Vorwürfe erhoben hatte, gesprochen und kann ihre Aussagen bestätigen. Auch mit Viktor habe sie lange gesprochen und alles klären können.