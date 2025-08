Andrea Sawatzki mit neuem Roman: "Habe mich bereits zuvor meiner Kindheit gestellt"

Drei Jahre lang habe sie an der bewegenden Mutter-Tochter-Geschichte gearbeitet und ihre Drehpausen dafür am Schreibtisch verbracht, wie die Berlinerin mitteilte.

Die Zweifachmama, Autorin und Schauspielerin gibt Lesungen in ganz Deutschland. © Screenshot/Instagram/andrea.sawatzki (Bildmontage)

"Als ich selbst Mutter wurde, habe ich mich meiner Kindheit gestellt", sagte Sawatzki, die diese "sehr sorgfältig austherapiert" habe.

Eine Inspiration, den Roman zu schreiben, sei ihre Erfahrung im Umgang mit älteren Menschen in Deutschland gewesen.

"Ich kann es kaum ertragen, wie wir alte Menschen abschieben. Und auch, dass überall das Pflegepersonal fehlt und dass wir diese Menschen nicht gerecht bezahlen", prangerte Sawatzki an, die half, ihren Vater bis zu seinem Tod zu pflegen.

Mit ihrem neuen Buch "Biarritz" ist Andrea Sawatzki live auf Deutschland-Tour mit einer Premiere am 24. September in Hamburg. In Berlin wird sie erst am 19. Januar eine Lesung geben.

"Mutter-Tochter Beziehungen können die schwierigsten sein. Ich wäre glücklich, wenn Ihr meine Geschichte ins Herz schließt, Euch unterhalten fühlt und eventuell getröstet und umarmt", so die Zweifachmama und Autorin ('Spiegel'-Bestseller "Ein allzu braves Mädchen", "Familie Bundschuh").