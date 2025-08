Jolina Mennen blamiert sich: "Ich möchte im Erdboden versinken"

Hamburg/Bremen - Jolina Mennen (32) hat sich am Freitagabend einen peinlichen Schnitzer geleistet! Die Transgender-Influencerin machte ein Drama um eine wertvolle Tasche, die angeblich geklaut wurde. Dann tauchte der Gegenstand ganz plötzlich wieder auf.

Alles in Kürze

Jolina Mennen (32) blamierte sich, konnte sich am Ende aber glücklich schätzen, nicht beklaut worden zu sein. © Bildmontage: Instagram/jolinamennen

Eigentlich sollte das Wochenende so entspannt und bunt werden, doch dann kam es für Jolina Mennen ganz dick. Die Influencerin ist für den CSD nach Hamburg gekommen, nach einer Shopping-Tour durch die Innenstadt gönnte sich die 32-Jährige einen Zwischenstopp beim Wellness.

Anschließend ging es ins Hotel. Und da geschah es. "Ich bin so abgef***t. Meine Make-Up-Tasche wurde gerade geklaut", sagte die zuvor noch bestens gelaunte Dschungelcamp-Teilnehmerin. Es folgt eine dramatische Pause, in der sie sich erstmal sammeln muss. "Meine f***ing Make-Up-Tasche wurde gerade geklaut", wiederholt sie dann noch einmal.

"Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was schlimmer ist. Der Inhalt für knapp 1.500, naja, 1.200 Euro. Oder die Tasche an sich, weil die hab ich seit 10 Jahren", so Mennen.

Die Tasche sei zwar kaputt gewesen, aber es hänge sehr viel daran. "Ich bin voll sauer, weil ich hab die beim Check-In einfach auf diesen Tresen gelegt. Und hab dann... Das kann doch nicht wahr sein", so das Reality-TV-Sternchen, die sich gar nicht mehr beruhigen wollte.

Auch an der Rezeption habe man ihr zunächst nicht helfen können, weil die Kameras nachts nicht gesichtet werden. "Ich bin so sauer, ich würde am liebsten nach Hause fahren und heulen", sagte sie.